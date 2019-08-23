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Площадь Содружества благоустроят в Орле за 87,7 млн рублей

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До конца ноября в Орле благоустроят площадь Содружества. Обустройство территории по контракту обойдется в 87,7 млн рублей.

Реконструкция проводится в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». На текущий момент подрядчик завершил подготовительные работы. Из пяти лестниц установлено три. Кроме того, уложена плитка на площади 2,4 тыс. кв. м, сообщает InfoOrel.ru.

Рабочие готовят площадку для рулонного газона. Кроме того, проект озеленения предполагает посадку более 60 деревьев.

На площади появится фонтан, уже выполнено около 40% работ по его установке. Также планируется обустройство 42 скамеек и фундамента под новогоднюю ель. Работы завершатся 30 ноября.

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