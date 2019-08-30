Назван город проведения «Евровидения» в 2020 году

Конкурс песни «Евровидение 2020» пройдет в нидерландском Роттердаме 12, 14 и 16 мая. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщили организаторы конкурса.

Отмечается, что «Евровидение» проведут на арене Rotterdam Ahoy, где ранее выступали Леди Гага, Шакира, U2, Мэрайя Кэри, Бритни Спирс и многие другие звезды.

«Роттердам — не новичок в «Евровидении», так как в 2007 году здесь проходил детский песенный конкурс», — отметили организаторы.

Нидерланды получили право принять у себя «Евровидение» после того, как представитель страны Дункан Лоуренс с песней Arcade выиграл конкурс в этом году, который прошел в Тель-Авиве. Ранее отказались принять «Евровидение» нидерландские города Гаага и Бреда.