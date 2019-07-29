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Ержан Максим выступит за Казахстан на детском «Евровидении»

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Фото: instagram.com/maksim_erjan
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Певец Ержан Максим, ставший известным после участия в конкурсе «Голос.Дети» на Первом канале, представит на детском «Евровидении» Казахстан. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщил министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев на своей странице в Facebook.

«Наша страна будет представлена подающим большие надежды юным вокалистом Ержаном Максимом, чье исполнительское мастерство уже сегодня нашло отклик у миллионов слушателей как в Казахстане, так и за его пределами», — написал Абаев.

В шестом сезоне музыкального проекта «Голос. Дети» победила десятилетняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Зрители усомнились в честности голосования, после проверки результаты конкурса было решено аннулировать. 24 мая генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объявил, что победителями шоу «Голос.Дети» стали все финалисты — Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова.

Международный музыкальный конкурс пройдет 24 ноября 2019 года в городе Гливице (Польша), уточняет телеканал «360». Казахстан примет участие в детском «Евровидении» второй раз, уточняет «Федеральное агентство новостей». Победителем прошлогоднего конкурса стала представительница Польши Роксана Венгель.

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