Работу аварийно-диспетчерских служб проверят в домах в Хабаровском крае

В Хабаровском крае стартует профилактическая операция «Аварийная служба». Жильцы многоквартирных домов смогут сообщить о плохом аварийно-диспетчерском обслуживании со 2 сентября по 2 октября, сообщает пресс-служба правительства края.

Как рассказал начальник главного управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края Андрей Коротков, в течение месяца ведомство будет проверять готовность управляющих компаний (УК) прийти на помощь жителям домов в случае аварийной ситуации. Неисполнение считается грубым нарушением требований к управлению многоквартирными домами, пишет ИА AmurMedia.

К 1 марта 2019 года УК, ТСЖ и жилищные кооперативы обязаны были организовать круглосуточный прием звонков от жильцов. Диспетчер должен ответить в течение пяти минут или перезвонить в течение десяти.

Управляющие организации должны контролировать сроки и исполнение заявок, при необходимости информировать органы местного самоуправления о характере повреждений.

В Хабаровском крае действует 243 лицензии по управлению многоквартирными домами. С начала года поступило 11 тыс. жалоб на ненадлежащую работу УК.