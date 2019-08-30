Прямой эфир

Работу аварийно-диспетчерских служб проверят в домах в Хабаровском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Хабаровском крае стартует профилактическая операция «Аварийная служба». Жильцы многоквартирных домов смогут сообщить о плохом аварийно-диспетчерском обслуживании со 2 сентября по 2 октября, сообщает пресс-служба правительства края.

Как рассказал начальник главного управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края Андрей Коротков, в течение месяца ведомство будет проверять готовность управляющих компаний (УК) прийти на помощь жителям домов в случае аварийной ситуации. Неисполнение считается грубым нарушением требований к управлению многоквартирными домами, пишет ИА AmurMedia.

К 1 марта 2019 года УК, ТСЖ и жилищные кооперативы обязаны были организовать круглосуточный прием звонков от жильцов. Диспетчер должен ответить в течение пяти минут или перезвонить в течение десяти.

Управляющие организации должны контролировать сроки и исполнение заявок, при необходимости информировать органы местного самоуправления о характере повреждений.

В Хабаровском крае действует 243 лицензии по управлению многоквартирными домами. С начала года поступило 11 тыс. жалоб на ненадлежащую работу УК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глав трех управляющих компаний отстранили от должности в Приморье
Жителям Хабаровского края ставят прививки после паводка

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019