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Рецепт хлебцев с тритикале придумали в Уфе

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Студентка Башкирского государственного аграрного университета придумала рецепт хлебцев с отрубями тритикале. В ближайшее время его запатентуют.

Ильгиза Якупова работала вместе с преподавателем Еленой Кошиной с тритикале в рамках проекта для научной конференции. В итоге им удалось создать продукт, который можно получать промышленным способом.

Будущий технолог перед этим перепробовала десятки способов приготовления хлебцев из тритикале. Ей удалось подобрать сочетание ингредиентов, которые делают блюдо и вкусным, и полезным.

Как отмечает ИА «Башинформ», после получения патента университет передаст рецептуру хлебозаводам и пекарням. Предполагается, что такие хлебцы будут покупать те, кто стремится вести здоровый образ жизни.

Тритикале — это искусственный гибрид пшеницы и ржи. Несмотря на свои полезные свойства, он до сих пор широко не используется из-за отсутствия пищевой технологии.

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