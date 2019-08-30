Рецепт хлебцев с тритикале придумали в Уфе

Студентка Башкирского государственного аграрного университета придумала рецепт хлебцев с отрубями тритикале. В ближайшее время его запатентуют.

Ильгиза Якупова работала вместе с преподавателем Еленой Кошиной с тритикале в рамках проекта для научной конференции. В итоге им удалось создать продукт, который можно получать промышленным способом.

Будущий технолог перед этим перепробовала десятки способов приготовления хлебцев из тритикале. Ей удалось подобрать сочетание ингредиентов, которые делают блюдо и вкусным, и полезным.

Как отмечает ИА «Башинформ», после получения патента университет передаст рецептуру хлебозаводам и пекарням. Предполагается, что такие хлебцы будут покупать те, кто стремится вести здоровый образ жизни.

Тритикале — это искусственный гибрид пшеницы и ржи. Несмотря на свои полезные свойства, он до сих пор широко не используется из-за отсутствия пищевой технологии.