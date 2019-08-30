Умерла девятилетняя дочь бывшего тренера сборной Испании

Бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике в Twitter-аккаунте сообщил, что у него умерла девятилетняя дочь Хана. По его словам, она пять месяцев боролась с остеосаркомой — раком костей.

«Ты будешь путеводной звездой для нашей семьи. Покойся с миром, дорогая моя», — написал Энрике в Twitter.

Cвои соболезнования уже выразили звезды мирового футбола, среди которых лидер каталонцев Лионель Месси и капитан «Реала» Серхио Рамос, отмечает «Газета.ру».

Энрике возглавлял сборную Испании с 9 июля 2018 года, он покинул пост этим летом из-за болезни дочери. После этого тренером стал Роберто Морено, который ранее был ассистентом главного тренера.

До этого Энрике возглавлял итальянскую «Рому», испанские «Сельту» и «Барселону», с которой в том числе дважды выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В 2015 году он был признан тренером года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).