Личная помощница Трампа ушла в отставку

Личная помощница американского президента Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут ушла в отставку. Увольнение связывают с тем, что она рассказала журналистам подробности из жизни хозяина Белого дома. Об в четверг, 29 августа, написала газета Politico.

Вестерхаут, отмечает издание, в последнее время стремилась расширить спектр своих обязанностей в американской администрации. В частности, она хотела заняться организацией поездок главы государства за границу. Такая активность не понравилась ряду чиновников в окружении президента.

Недавно, по данным источников газеты, Вестерхаут во время общения с журналистами, предположительно, рассказала им не для печати некоторые детали личной жизни Трампа. В Белом доме посчитали это «последней каплей». В итоге, помощница американского лидера покинула пост в четверг, 29 августа.

В марте очередной директор Белого дома по коммуникациям Билл Шайн подал в отставку.