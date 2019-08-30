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Личная помощница Трампа ушла в отставку

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Фото: facebook.com/mwesterhout
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Личная помощница американского президента Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут ушла в отставку. Увольнение связывают с тем, что она рассказала журналистам подробности из жизни хозяина Белого дома. Об в четверг, 29 августа, написала газета Politico.

Вестерхаут, отмечает издание, в последнее время стремилась расширить спектр своих обязанностей в американской администрации. В частности, она хотела заняться организацией поездок главы государства за границу. Такая активность не понравилась ряду чиновников в окружении президента.

Недавно, по данным источников газеты, Вестерхаут во время общения с журналистами, предположительно, рассказала им не для печати некоторые детали личной жизни Трампа. В Белом доме посчитали это «последней каплей». В итоге, помощница американского лидера покинула пост в четверг, 29 августа.

В марте очередной директор Белого дома по коммуникациям Билл Шайн подал в отставку.

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