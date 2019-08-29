Эксперт увидел угрозу в расширении даркнета из-за требований к поисковикам

Попытки фильтровать пиратский контент при помощи поисковых систем чрезмерны и только приведут к росту популярности даркнета, рассказал «Известиям» руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике Евгений Лифшиц.

Российские телекомпании, онлайн-кинотеатры и IT-компании подготовили поправки в закон «Об информации», согласно которым поисковые системы будут обязаны подключаться к специальному реестру пиратских ссылок и удалять их после появления в нем в течение шести часов, пишет 29 августа газета «Ведомости».

«Думаю, меры чрезмерные, нужно ужесточать меры в отношении распространителей и главное — создателей, а не поисковых систем, просто сами такими действиями расширяем даркнет», — сказал Лифшиц.

По его мнению, на сегодня у Роскомнадзора уже есть все возможности для блокировки ресурсов средствами и силами провайдеров.

«Всё кроется в деталях. Кто будет и как определять, пиратский ли контент. Не думаю, что Google, например, пойдет на такой шаг», — отметил эксперт.

Он добавил, что финансовая нагрузка за работу предлагаемого механизма должна лечь на плечи поисковиков.

Представитель Роскомнадзора подтвердил, что данные поправки готовы и направлены в администрацию президента, пишет ТАСС. Далее их планируют передать в комитет по информационной политике Госдумы, который продолжит работу над ним и внесет на рассмотрение парламента.