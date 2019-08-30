Дошло до края: Забайкалье планирует сократить зависимость от Москвы

Сосредоточиться не только на строительстве новых объектов, но и на сохранении имеющейся инфраструктуры призвал президент Владимир Путин врио губернатора Забайкальского края Александра Осипова на встрече в Кремле. Руководитель края отметил, что для улучшения ситуации в субъекте разработан план экономического и социального развития, который предполагает привлечение более 1 трлн рублей инвестиций. Его реализация позволит Забайкальскому краю выйти из числа дотационных регионов страны. Это амбициозная задача, при решении которой не обойтись без помощи федерального центра, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Реализация национальных проектов стала одной из главных тем прошедшей встречи Владимира Путина с врио главы Забайкалья Александром Осиповым. Сейчас в регионе строится более 120 крупных объектов, рассказал руководитель края. Кроме того, по его словам, запланировано создание 300 детских и почти 250 спортивных площадок, а также около 16 школ, 60 детских садов и ясельных построек. Президент, в свою очередь, отметил, что важно сосредоточиться не только на возведении новой, но и на поддержании имеющейся инфраструктуры.

— Не забывайте про ремонт, — напутствовал Владимир Путин. — Новые обязательно надо строить, но надо не забывать и о состоянии тех учреждений, которые уже работают, и по школам, и по детским садам.

В крае сейчас 1,5 тыс. объектов находятся за пределами сроков эксплуатации и требуют ремонта, признался Александр Осипов. Кроме того, по его словам, в Забайкалье расположено 999 деревянных зданий.

— Поэтому мы сейчас готовим план восстановления социальной инфраструктуры, но нужна будет поддержка федерального центра, — пояснил врио губернатора. — И аналогичная ситуация у нас по жилищно-коммунальному хозяйству. Из 880 населенных пунктов у нас только 100 имеют централизованное водоснабжение, канализацию, и большинство из этих объектов тоже с износом 80%.

Остальные населенные пункты не имеют даже этого, отметил руководитель края. Необходима специальная программа, которая сейчас разрабатывается на краевом уровне, она обсуждается с Минстроем.

Для улучшения ситуации в Забайкальском крае разработан план экономического и социального развития, который предполагает привлечение 1,3 трлн рублей инвестиций, рассказал президенту Александр Осипов. Его реализация позволит создать 60 тыс. новых рабочих мест и практически удвоить ВРП, а также кардинальным образом изменить степень дотационности бюджета, пояснил глава региона.

— Уже к 2024 году мы можем на треть снизить степень дотационности, к 2026 году — вполовину, и в последующем стать бездотационным регионом, — подчеркнул врио губернатора.

По мнению руководителя «Политической экспертной группы» Константина Калачёва, самостоятельно, без помощи федерального центра, Забайкалье решить свои проблемы не сможет.

— Благодаря географическому положению Забайкалье, как выгодно расположенный приграничный регион по соседству с Китаем, может успешно развивать прямые связи с быстро развивающейся КНР, — отметил в беседе с «Известиями» эксперт. — Однако пока выгоды приграничного положения Забайкальем в полной мере не реализуются.

Перед руководством субъекта поставлена амбициозная задача по выходу края из-за «черты неблагополучия», отмечает политтехнолог Алена Август.

— Хочется верить, что руководство региона с обновленной командой профессионалов действительно сможет реализовать инвестиционные проекты и обеспечить эффективное развитие края, уйдя от привычного положения просителей в формат партнеров государства, — отметила она в разговоре с «Известиями».

В ходе беседы президента и врио губернатора края был затронут и вопрос уровня заработной платы населения в регионе. Сейчас она в среднем составляет 35 тыс. рублей. Владимир Путин обратил внимание на необходимость повысить зарплату сотрудникам федеральных ведомств в регионах, так как у них в целом по всей стране уровень доходов ниже, чем в региональных органах власти.

Не обошел глава государства вниманием и тему ликвидации последствий крупномасштабных пожаров, которые произошли в Забайкалье 19 и 21 апреля. Тогда пострадало около 900 человек, почти 120 семей лишились жилья. Глава региона доложил президенту, что «на сегодняшний день 85 из них жильем обеспечены». Для остальных оно находится в стадии строительства и приобретения, добавил он. Кроме того, ведется активная работа по восстановлению сельского хозяйства — в частности, чабанских животноводческих стоянок.