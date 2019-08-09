Звонок в поддержку: президент пообещал помощь Оренбургской области

Оренбургская область может рассчитывать на поддержку главы государства в решении практических вопросов. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с врио губернатора Денисом Паслером, где, в частности, обсуждался вывод из кризиса местных промышленных предприятий. Действующий руководитель региона также доложил президенту о ходе строительства мемориального центра имени Виктора Черномырдина и пригласил российского лидера на открытие музея 1 сентября. Владимир Путин побеседовал и с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, который рассказал о начале реализации масштабного проекта по оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы.

Врио губернатора Оренбургской области доложил Владимиру Путину о восстановлении производства на машиностроительном заводе «Ормето-ЮУМЗ».

— До конца этой недели планируем кузнечно‑прессовый цех запустить и цех за цехом привести это предприятие в порядок. Пока еще народа работает немного, порядка 200 человек. Мы планируем в ближайшие месяцы порядка 800–1000 человек уже на это предприятие вернуть, — пообещал Денис Паслер.

По его словам, вместе с правительством была проведена работа для того, чтобы предприятие начало получать заказы, и они уже появились.

Но в регионе по-прежнему остается больше 10 предприятий, которые находятся в тяжелом экономическом положении, уточнил глава области.

— Если конкретно какие‑то вопросы дополнительно нужно решать, вы, пожалуйста, на меня выходите в ходе практической текущей работы, и если нужно, я правительству подскажу, — отреагировал президент.

Врио губернатора также проинформировал Владимира Путина о том, что к 1 сентября планируется завершить строительство мемориального комплекса и образовательного центра имени Виктора Черномырдина в родном селе первого премьер-министра России Черный Отрог.

— Мы с Алексеем Борисовичем (Миллером, главой «Газпрома». — «Известия») в мае встречались, все‑таки объединили усилия и планируем к 1 сентября его завершить. Там было ваше непосредственное поручение, — подчеркнул Денис Паслер. — Поэтому если будет такая возможность, с учетом того, что вы инициировали, мы дорешаем все эти вещи и с удовольствием вас пригласим.

— Спасибо большое за приглашение, — ответил президент.

В этот же день глава государства побеседовал и с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Руководитель региона проинформировал Владимира Путина о начале реализации масштабного проекта по оздоровлению Волго‑Ахтубинской поймы и наполнению ее водой.

— Этот проект, уникальный проект Волго‑Ахтубинской поймы, прежде всего направлен на экологическую безопасность и создание благоприятных условий для жизни. Он касается не только Волгоградской области, он касается и относится ко всему Югу России, — отметил Андрей Бочаров.

Реализация проекта позволит создать более благоприятные условия для засушливых территорий, пояснил глава региона.

— А у нас там проживает более 500 тыс. человек, только в Волгоградской области. Это нам даст дополнительную возможность развития агропромышленного комплекса. Мы планируем увеличить где‑то в два раза тот объем, который мы сегодня вырабатываем по овощам, это будет уже 2 млн т, — сказал Андрей Бочаров.

Он также сообщил, что Волгоградская область в полном объеме выполнила задачу по обеспечению продовольственной безопасности. По его словам, было заготовлено более 4 млн т зерна.

Президент поинтересовался развитием фармацевтической отрасли в регионе. Губернатор ответил, что активно создается фармацевтический кластер и уже идут пуско-наладочные работы.

На встрече главы государства с руководителем Волгоградской области обсуждались действительно важные для региона вопросы — развитие сельского хозяйства и фармотрасли, отметила в разговоре с «Известиями» политтехнолог Алена Август.

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов подчеркнул, что беседа президента с главой Оренбургской области показала: действия руководства субъекта по стабилизации социально-экономической ситуации, прежде всего в Орске и на востоке региона, адекватны и эффективны.