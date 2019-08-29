Прямой эфир

На ВДНХ 1 сентября пройдет чемпионат России по диджеингу

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чемпионат России по диджеингу пройдет на фестивале уличной культуры «Рит моего города» в Москве на ВДНХ 1 сентября. Об этом в четверг, 29 августа, сообщили в оргкомитете городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«1 сентября с 18:00 до 21:00 в рамках фестиваля «Ритм моего города» пройдет чемпионат России по диджеингу, отборочный тур чемпионата мира DMC DJ World – DMC DJ World Russian Finals», — приводит сообщение оргкомитета агентство городских новостей «Москва».

Помимо участников чемпионата перед гостями выступят специальные гости и судьи. В частности, зрители смогут посмотреть выступления филиппино-американского диджея и продюсера DJ Babu, а также французского диджея DJ Netik, являющегося самым успешным французским диджеем на международных конкурсах.

Фестиваль уличной культуры «Ритм моего города» стартовал в Москве на ВДНХ 7 августа и продлится до 7 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Крупнейший фестиваль дикой природы «Золотая черепаха» впервые пройдет на ВДНХ
День возрождения: ВДНХ 80 лет назад и сейчас
История культового комплекса — от речи Молотова до огромного торта-мороженого

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019