На ВДНХ 1 сентября пройдет чемпионат России по диджеингу

Чемпионат России по диджеингу пройдет на фестивале уличной культуры «Рит моего города» в Москве на ВДНХ 1 сентября. Об этом в четверг, 29 августа, сообщили в оргкомитете городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«1 сентября с 18:00 до 21:00 в рамках фестиваля «Ритм моего города» пройдет чемпионат России по диджеингу, отборочный тур чемпионата мира DMC DJ World – DMC DJ World Russian Finals», — приводит сообщение оргкомитета агентство городских новостей «Москва».

Помимо участников чемпионата перед гостями выступят специальные гости и судьи. В частности, зрители смогут посмотреть выступления филиппино-американского диджея и продюсера DJ Babu, а также французского диджея DJ Netik, являющегося самым успешным французским диджеем на международных конкурсах.

Фестиваль уличной культуры «Ритм моего города» стартовал в Москве на ВДНХ 7 августа и продлится до 7 сентября.