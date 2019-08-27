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Крупнейший фестиваль дикой природы «Золотая Черепаха» впервые пройдет на ВДНХ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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XIII Фестиваль дикой природы «Золотая Черепаха» пройдет с 6 сентября по 2 октября на ВДНХ в 57 павильоне «Россия - моя история».

Посетителей фестиваля целый месяц ждет насыщенная программа мастер-классов, лекций, выступлений и встреч с всемирно известными фотографами, путешественниками, специалистами в области экологии, медийными персонами и популярными блогерами.

Центральным событием фестиваля традиционно станет экспозиция работ финалистов и лауреатов международного творческого конкурса «Золотая Черепаха». В этом году конкурс собрал в два раза больше участников: свои работы прислали 4390 авторов со всего мира. Расширилась и география конкурса, который завоевывает каждый год все новые территории. Количество стран-участниц также побило рекорды прошлых лет – теперь стран-участниц 117.

В новом сезоне увеличилось число номинаций и количество снимков, благодаря чему авторы смогли максимально широко представить свои работы. Помимо традиционных направлений «Фотография», «Живопись», «Эко-плакаты», в разделе фотографии добавились номинации «Природа глазами молодежи», «Природа глазами детей» и «Заповедная Россия».

Образовательная программа фестиваля выстроена вокруг 3-х основных направлений: фотография, экология, lifestyle. Гости фестиваля увидят иммерсивные шоу, лекции и мастер-классы от именитых звезд мировой фотографии, мультимедийные представления с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности.

Для всех желающих на площадке фестиваля будет открыт большой кино-лекторий, где каждую неделю будут проходить лекции от ведущих ученых и известных путешественников, а также премьерные кинопоказы документальных фильмов о природе и экологии. Также на фестивале будет создана инклюзивная среда и организована экспозиция для людей со слабым зрением.

Андрей Сухинин, президент фестиваля «Золотая Черепаха»:

«Международный фестиваль ЗОЛОТАЯ ЧЕРЕПАХА – это масштабный эколого-просветительский проект, дух и философия которого направлены на сохранение дикой природы через искусство. Мы используем социальные и культурные коды, понятные каждому человеку на любом континенте, чтобы сказать о нашей общей цели - сохранении окружающего мира для будущих поколений. Мы верим, что проведение подобных крупномасштабных творческих проектов как фестиваль Золотая Черепаха способно изменять экологическое сознание и поведение людей.

Проект поддерживается Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Министерством культуры РФ, Министерством просвещения РФ, Федеральным агентством по делам молодёжи, Ростуризмом, Росгидрометом, Правительством Москвы. Стратегические партнёры фестиваля - Русское географическое общество, Союз фотографов России.

Амбассадоры проекта - популярные блогеры теле- и радиоведущие, представителей культуры и искусства Николай Дроздов, Валдис Пельш и Елена Ханга, легендарный Федор Конюхов, видеоблогер-натуралист Евгения Тимонова и многие другие.

О фестивале «Золотая Черепаха»

Международный фестиваль дикой природы «Золотая Черепаха» – это масштабный эколого-просветительский проект с 13-летней историей, дух и философия которого направлены на сохранение природы через искусство. Цели проекта во многом перекликаются с глобальными целями Организации Объединенных Наций, в том числе связанными с изменениями климата и устойчивым развитием на период до 2030 года. Миссия проекта – способствовать развитию экологического сознания и поведения людей.

Международный фестиваль «Золотая Черепаха» – официальное событие, проводимое в рамках десятилетия сохранения биоразнообразия, объявленного ООН.

Международный фестиваль «Золотая Черепаха» - единственный российский проект мирового уровня в области профессиональной фотографии дикой природы.

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