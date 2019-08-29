Тамбовская область заключила контракты на капремонт 88% домов

В Тамбовской области завершены аукционы на капремонт большей части запланированных домов. Выполнение программы оценивается в 677,8 млн рублей.

По данным администрации региона, в 2019 году ремонт необходимо в 268 домах. Аукционы проведены по 88% зданий. Работы уже завершены в 110 домах, в 83 зданиях капремонт принят областной комиссией. Об этом сообщает ИА «Абирег».

В 152 домах необходимо провести ремонт крыши, в 65 многоэтажках потребуется обновление инженерных сетей. Также заявлена замена лифтов в 84 домах.

С использованием специальных счетов по решению собственников помещений досрочный капитальный ремонт будет проведен в 41 доме.