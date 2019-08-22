Три лаборатории контролируют ремонт дороги к селу в Тамбовской области

В Тамбовской области в Токаревском районе идет ремонт дороги Каспий–Кариан–Токаревка. Необходимо реконструировать 14,5 км дорожного полотна. За ходом работ следят сразу три лаборатории.

Как пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру», на ремонт выделено 470 млн рублей. Объект считается значимым — дорога соединяет Токаревку с трассой М-6 «Каспий». Во время прошлой проверки выяснилось, что качество щебня находится на грани необходимого показателя.

После этого было принято решение, что проведение работ будут контролировать три специализированные лаборатории: лаборатория федеральной трассы, региональная лаборатория управления дорог и транспорта и лаборатория дирекции городских дорог Тамбова.

Проверку проводят по 12 показателям. Результаты станут известны через несколько дней, после этого их сравнят и дадут объективную оценку проведенному ремонту. Специалисты уверены, что качественно выполненная дорога без ремонта может прослужить два года.