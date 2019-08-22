Прямой эфир

Три лаборатории контролируют ремонт дороги к селу в Тамбовской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тамбовской области в Токаревском районе идет ремонт дороги Каспий–Кариан–Токаревка. Необходимо реконструировать 14,5 км дорожного полотна. За ходом работ следят сразу три лаборатории.

Как пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру», на ремонт выделено 470 млн рублей. Объект считается значимым — дорога соединяет Токаревку с трассой М-6 «Каспий». Во время прошлой проверки выяснилось, что качество щебня находится на грани необходимого показателя.

После этого было принято решение, что проведение работ будут контролировать три специализированные лаборатории: лаборатория федеральной трассы, региональная лаборатория управления дорог и транспорта и лаборатория дирекции городских дорог Тамбова.

Проверку проводят по 12 показателям. Результаты станут известны через несколько дней, после этого их сравнят и дадут объективную оценку проведенному ремонту. Специалисты уверены, что качественно выполненная дорога без ремонта может прослужить два года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сельские библиотеки модернизируют в Тамбовской области
Муниципалитеты Тамбовской области получат 3 млрд рублей на нацпроекты

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019