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Сельские библиотеки модернизируют в Тамбовской области

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Фото: администрация Тамбовской области
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В Тамбовской области Нижнеспасская и Коптевская сельские библиотеки станут модельными. На модернизацию двух учреждений выделено 10 млн рублей в рамках национального проекта «Культура».

На эти средства закупят оборудование и повысят качество библиотечно-информационного обслуживания. Всего по нацпроекту будет создано 10 модельных публичных муниципальных библиотек. Ранее грант в размере 10 млн рублей выиграла Межпоселенческая центральная библиотека Жердевского района, напоминает ИА «Онлайн Тамбов.ру». У читателей появится возможность пользоваться компьютерами с подключением к высокоскоростному интернету и доступом к Национальной электронной библиотеке.

К 2024 году по нацпроекту «Культура» в каждом регионе России должны быть созданы модельные библиотеки. В результате посещаемость библиотек должна увеличиться в 1,5–2 раза.

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