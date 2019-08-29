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Режим ЧС в амурском Белогорске могут отменить по решению прокуратуры

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Прокуратура города Белогорска в Амурской области требует отменить распоряжение администрации о введении режима ЧС в городе. В надзорном ведомстве считают, что решение было принято незаконно.

Как сообщает Амурская служба новостей со ссылкой на областную прокуратуру, режим ЧС ввели в соответствии с протоколом заседания комиссии по ЧС распоряжением администрации от 28 августа. Повод — угроза срыва отопительного сезона из-за критического состояния сетей центральной тепломагистрали и канализационного коллектора.

Однако, указали в ведомстве, решение приняли в нарушение приказа МЧС РФ «Об утверждении критериев информации о ЧС», потому что износ сетей в межотопительный сезон не является критерием отнесения к ЧС.

В прокуратуре также добавили, что подготовка тепло- и канализационных сетей в Белогорске находится на особом контроле.

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