Креветок обнаружили в озере в Амурской области

Дальневосточные пресноводные креветки в большом количестве обнаружены в озере на территории Амурской области. Экологи предполагают, что перемещение ракообразных связано с высокой водой.

Креветки были обнаружены в озере Осиновом на территории Амурского заказника. Экологи объяснили, что данный вид значительно более привычен в прудах во Владивостоке, российских и китайских притоках реки Амур, а также в озере Ханка. Об этом сообщает Амурская служба новостей.

Миниатюрных ракообразных длиной не более 2 см специалисты обнаружили во время изучения кормовой базы аистов. Специалисты уточнили, что при обычных условиях теплолюбивые креветки не приживаются в Амурской области. В закрытый водоем особи могли попасть из-за большой воды.