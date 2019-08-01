Производство аквакультуры выросло втрое в Приморском крае

С января по июнь в Приморском крае вырастили 27,6 тыс. т гребешка, морской капусты и трепанга. Производство аквакультуры в сравнении с данными 2018 года выросло в три раза.

«Основной объем приходится на гребешок и морскую капусту — 10 тыс. т и 9,7 тыс. т соответственно», — рассказали в департаменте рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов региона. За полгода специалистам Приморья удалось собрать хороший урожай устриц и морских ежей. В рамках программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса» площадь «морских огородов» превысила 65 тыс. га, отмечает РИА «Восток-Медиа».

Напомним, аграрии в Крыму ожидают рекордного урожая аквакультуры. Производство планируется увеличить в два раза по сравнению с результатами прошлых пяти лет. В министерстве сельского хозяйства республики отмечают высокие темпы развития рыбопромышленного комплекса.