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Сахалинскую программу диагностики рака признали одной из лучших в РФ

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В топ-5 лучших практик регионов России вошел проект «Диагностика рака легких», инициированный губернатором Сахалина Валерием Лимаренко. Рейтинг составил Экспертный институт социальных исследований.

Как отмечает ИА SakhalinMedia, в этом островном регионе на рак легких приходится большинство смертей от онкологических заболеваний. В основном это объясняется обнаружением болезни в запущенном состоянии.

Программа, предлагаемая Сахалином, как раз направлена на выявление онкологии на ранней стадии. Для этого будут использовать передовые медицинские методы.

Так, жители региона смогут бесплатно пройти диагностику по методу низкодозовой томографии. Он позволяет обнаружить нарушения в органах дыхания на самых 25 ранних стадиях.

Кампания по выявлению рака легких началась на Сахалине 24 августа. Мероприятия проводятся в консультативно-диагностическом центре Южно-Сахалинска.

Также наиболее эффективными практиками эксперты признали проекты «Социальный городок», «Реконструкция приемной семьи» Подмосковья, «Премия врачам дефицитных специальностей» Липецкой области и «Наш двор» Татарстана.

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