Сестер милосердия готовят на Сахалине в рамках социального проекта

Социальный проект «Сестра милосердия» проводится на Сахалине. Он направлен на поддержку пожилых и тяжелобольных людей.

В его реализации принимают участие Южно-Сахалинск, Корсаков и Анива. Кураторами выступают региональное министерство соцзащиты совместно с учебным центром «Активное образование» и Южно-Сахалинской и Курильской епархией.

Так, образовательный курс «Сиделка» уже прошли 25 жителей Южно-Сахалинска. Двухнедельные курсы проводились на базе городского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

С 22 августа обучение по этому курсу идет в Корсакове при храме Вознесения Господня. Планируется организовать службу сестер милосердия совместно с Корсаковской центральной районной больницей, пишет ИА SakhalinMedia.

В середине июня в селе Троицком на Сахалине проводились IV Межрегиональные соревнования по адаптивному конному спорту среди детей с ограниченными возможностями. Особенным ребятам предлагали преодолеть на лошади тропу, где необходимо было остановиться в определенном месте, взять игрушку и попасть ею в корзину. Также участники соревнований проходили змейку и преодолевали препятствия.