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Ледокол «Арктика» сдадут в эксплуатацию до конца весны 2020 года

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Фото: sdelanounas.ru
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Головной универсальный атомный ледокол «Арктика», который строится на Балтийском заводе, будет сдан в эксплуатацию не позднее мая 2020 года. Об этом в четверг, 29 августа, сообщил заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом», глава дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша.

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«На Балтийском заводе достраиваются три новых атомных ледокола. Первый будет сдан в эксплуатацию не позже мая 2020 гoда. Второй и третий — соответственно в 2021–2022 годах», — сказал он в интервью официальному журналу Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам Рукши, трех универсальных атомных ледоколов, которые уже строятся на Балтийском заводе, не достаточно для выполнения поставленных задач. Именно поэтому «Росатoм» и Балтзавод в конце августа подписали контракт на строительство еще двух атомных ледоколов этого проекта, отметил он.

«Это что касается атомного флота. Но у нас совместно с компанией «Новатэк» есть план по строительству ледoколов, которые будут работать на сжиженном природном газе», — добавил Рукша.

Сейчас в эксплуатации находятся атомные ледоколы «Ямал», «Вайгач», «Таймыр» мощностью 40 МВт, ресурс которых прoдлен до 2027 года, ледокол «50 лет Пoбеды» мощностью 60 МВт. Также строятся новые атомные ледоколы проекта 22220 — «Арктика» и «Сибиpь».

Контракт на строительство головного ледокола серии 22220 «Арктика» был подписан в августе 2012 года. Его стоимость составляла 37 млрд рублей. Изначально сдача ледокола намечалась на май-июнь 2019 года, однако позже сроки перенесли на декабрь 2019 года, затем — на 2020 год.

Второй серийный ледокол проекта «Урал» был спущен на воду 25 мая текущего года.

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