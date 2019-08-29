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Ученый назвал причины неудачи Гитлера в создании ядерной бомбы

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Фото: Global Look Press
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Советник директора НИИ «Курчатовский институт» и историк советского атомного проекта Андрей Гагаринский рассказал, почему в гитлеровской Германии не смогли создать собственное ядерное оружие.

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«Германское руководство не считало задачу приоритетной и решило вести ее в ограниченных рамках. [Лидер нацистской Германии Адольф] Гитлер так никогда и не принял ученых, отвечавших за атомную программу», — приводит его слова «РИА Новости» в четверг, 29 августа.

Ученый также отметил, что фашистской Германии также не хватило времени, отведенного историей. По его информации, последним «решающим» фактором стал неудачный эксперимент по пуску ядерного реактора. Его провел нобелевский лауреат Вернер Гейзенберг в мае 1945 года «уже под грохот французских танков», пояснил Гагаринский.

«По собственным словам Гейзенберга, ему не хватило «морального мужества» запросить для решения задачи достойные ресурсы», — подытожил историк.

В четверг, 29 августа, исполняется 70 лет со дня испытания первого ядерного заряда в СССР, который положил начало создания атомного щита. Союз начал свой атомный проект в 1942 в ответ на разработку ядерного оружия в США, начавших создание бомбы из опасений, что первой это может сделать гитлеровская Германия.

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