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Военные США при кибератаке уничтожили важную для Ирана базу данных

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Фото: Global Look Press/Oliver Berg
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Киберкомандование Вооруженных сил США при хакерской атаке на иранские компьютерные системы в июне 2019 года уничтожило важную для Тегерана базу данных. Об этом со ссылкой на источники из числа официальных лиц США сообщила газета The New York Times.

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Предположительно, база данных была нужна Корпусу стражей исламской революции (КСИР) для планирования атак на суда, которые проходят в районе Персидского залива, в частности якобы для выбора танкера для нападения.

При этом ущерб был также нанесен некоторым иранским системам связи и компьютерным сетям. Киберкомандование утверждает, что планировало повредить системы противовоздушной обороны к ракетным комплексам Ирана.

Американские военные считают проведенную кибератаку успешной. Также они обратили внимание на то, что после нее в указанном регионе не было нападений на танкеры. Также, по информации издания, Тегеран пока не смог восстановить утраченные данные и возобновить работы ряда систем.

Атака, которую сотрудники киберкомандования США начали 20 июня, пробовалась несколько недель. Пентагон выступил с предложением провести операцию после нападений на два нефтяных танкера в Оманском заливе, которые приписываются Ирану. Президент США Дональд Трамп одобрил проведение кибератаки.

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