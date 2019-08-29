Военные США при кибератаке уничтожили важную для Ирана базу данных

Киберкомандование Вооруженных сил США при хакерской атаке на иранские компьютерные системы в июне 2019 года уничтожило важную для Тегерана базу данных. Об этом со ссылкой на источники из числа официальных лиц США сообщила газета The New York Times.

Предположительно, база данных была нужна Корпусу стражей исламской революции (КСИР) для планирования атак на суда, которые проходят в районе Персидского залива, в частности якобы для выбора танкера для нападения.

При этом ущерб был также нанесен некоторым иранским системам связи и компьютерным сетям. Киберкомандование утверждает, что планировало повредить системы противовоздушной обороны к ракетным комплексам Ирана.

Американские военные считают проведенную кибератаку успешной. Также они обратили внимание на то, что после нее в указанном регионе не было нападений на танкеры. Также, по информации издания, Тегеран пока не смог восстановить утраченные данные и возобновить работы ряда систем.

Атака, которую сотрудники киберкомандования США начали 20 июня, пробовалась несколько недель. Пентагон выступил с предложением провести операцию после нападений на два нефтяных танкера в Оманском заливе, которые приписываются Ирану. Президент США Дональд Трамп одобрил проведение кибератаки.