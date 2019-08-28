Нолан заинтриговал зрителей тизером нового шпионского фильма

В Сети появился тизер нового шпионского триллера Кристофера Нолана «Принцип», выход которого запланирован на июль 2020 года.

Как пишет газета The Independent, 40-секундный ролик показали зрителям перед показом фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу».

В тизере главный герой в исполнении Джона Вашингтона рассматривает два пулевых отверстия в стекле.

На экране появляется надпись: «Пришло время для нового героя». Затем можно увидеть: «Пришло время для новой миссии».

Ролик завершается кадром с Вашингтоном, на котором он надел кислородную маску, передает «Газета.ру».

Ранее трехкратный номинант премии «Оскар» Нолан рассказал о своем возможном участии в новом фильме бондианы.