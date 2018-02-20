Режиссер Кристофер Нолан рассказал о следующем фильме о Бонде

Британский и американский кинорежиссер, сценарист, трехкратный номинант премии «Оскар» Кристофер Нолан рассказал о своем возможном участии в новом фильме бондианы.

Как пишет «Газета.ру», новый фильм о британском спецагенте Джеймсе Бонде с Дэниелом Крейгом в роли главного героя должен выйти в конце 2019 года, однако кто будет режиссером картины, пока неизвестно.

Нолан заявил, что он не станет принимать участие в работе над новой картиной. «Категорически нет, думаю, каждый раз, когда они нанимают нового режиссера, ходят слухи, что это я», — отметил Нолан.

Другими кандидатами СМИ называют, в частности, Яна Деманжа и Дэвида Маккензи.

Портал iz.ru сообщал, что исполнитель роли Джеймса Бонда, британский актер Дэниел Крейг выставил свой Aston Martin Vanqish на аукцион дома Christie's.