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Турция заявила о планах искать альтернативы американским истребителям F-35

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Фото: TASS/ZUMA
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкаре необходимы истребители, и если она не получит американские боевые самолеты F-35, то будет искать им альтернативу. Об этом в среду, 28 августа, сообщает Daily Sabah.

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«Мы заплатили $1,4 млрд за эти истребители, так как хотели их купить. Очевидно, нам нужны истребители, и мы будем искать альтернативы, даже если нам бы этого не хотелось», — отметил министр.

Ранее, 28 августа, глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США рассмотрят возможность возвращения Турции в программу создания истребителей F-35 только в том случае, если Анкара полностью избавится от российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400. В ходе брифинга он подчеркнул, что просто отказа от эксплуатации ЗРС недостаточно.

Вашингтон в одностороннем порядке исключил Турцию из программы по производству F-35 в середине июля. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм тогда заявила, что американский истребитель не может сосуществовать с российской «платформой сбора разведданных», которая, как считает американская сторона, «будет использоваться для изучения передовых возможностей» самолета.

За несколько дней до этого президент США Дональд Трамп заявил, что не продаст Турции истребители-бомбардировщики F-35, поскольку Анкара согласилась на покупку российских С-400. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал отказ США от поставок истребителей грабежом. По его словам, Турция уже заплатила за истребители $1,4 млрд, и четыре самолета из 100 уже поставлены.

Поставки российских ЗРК в Турцию начались 12 июля и, предположительно, продлятся до апреля 2020 года. Эрдоган назвал сделку с РФ важнейшим соглашением в современной истории страны и выразил надежду на организацию совместного производства систем ПВО. Турецкие власти также неоднократно заявляли, что не откажутся от С-400, несмотря на недовольство Соединенных Штатов.

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