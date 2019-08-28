Конгрессмены призвали Трампа ввести санкции против Турции из-за С-400

Члены комитета американской палаты представителей (нижняя палата конгресса) по иностранным делам призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции против Турции из-за покупки российских зенитных ракетных систем С-400.

«Президент Трамп, вы должны ввести санкции в отношении Турции в связи с приобретением систем С-400, как того требует американское законодательство», — говорится в сообщении комитета, опубликованном в Twitter во вторник, 27 августа.

Конгрессмены подчеркнули, что интересам Анкары лучше соответствует партнерство с Белым домом, а не с Кремлем.

Первые поставки российских ЗРК в Турцию начались 12 июля, первый этап завершился 25 июля. За это время в Турцию прибыли 30 российских самолетов с компонентами С-400. Как пишут СМИ, по действующему контракту поставки завершатся до конца 2019 года.

Москва и Анкара заключили договор о поставках С-400 в 2017 году. США выступили против сделки и стали угрожать Турции санкциями за приобретение российского вооружения. В частности, Вашингтон исключил Турцию из программы по производству истребителей F-35. Однако турецкая сторона от договора не отказалась.