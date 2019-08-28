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В московском Театре.doc сорвали спектакль о геях

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Показ спектакля «Выйти из шкафа», в котором рассказываются истории о гомосексуальности и каминг-аутах, сорвали в столичном Театре.doc.

По словам режиссера Заремы Заудиновой, в театр был вызван наряд полиции, который «проверил документы у зрителей» и не нашел среди них несовершеннолетних, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что режиссера Анастасию Патлай увезли в отделение полиции. Спектакль продолжили, несмотря на возмущение активистов.

В марте сообщалось, что сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом Главного управления МВД по Москве проверят спектакль Театра.doc «Кантград» в связи с жалобами граждан.

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