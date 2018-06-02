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Коллектив Театра.doc будет искать новое помещение

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Труппа московского Театра.doc вынуждена покинуть здание в Малом Казенном переулке, где размещалась три года, сообщили в пресс-службе театра.

«В числе наших актуальных задач — поиск нового помещения для театра, с тем, чтобы мы могли открыть новый сезон в этом новом помещении», — уточнили в пресс-службе.

В театре добавили, что коллектив будет вынужден покинуть помещение осенью этого года, передает ТАСС.

В начале апреля скончался художественный руководитель Театра.doc Михаил Угаров. 16 мая умерла его супруга и директор театра Елена Гремина.

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