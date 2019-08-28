Гройсман записал прощальное видеообращение

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику. Запись он опубликовал на своей странице в Facebook 28 августа.

Преемнику Гройсман пожелал «сил, терпения и удачи». Именно от главы кабинета министров зависит успех работы правительства и всего государства, подчеркнул он.

«Из своего опыта понимаю, как это очень непросто принимать решения, от которых зависит жизнь миллионов людей», — сказал политик.

По его мнению, новое украинское правительство «примет страну стабильной и развивающейся».

Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить замруководителя офиса главы государства Алексея Гончарука на пост премьер-министра страны. Новое правительство, как пишет портал «Корреспондент.net», может быть сформировано уже 29 августа. В этот же день начинает работу Верховная рада в новом составе.

Гройсман занимал пост главы украинского правительства с 2016 года. На этой должности он сменил Арсения Яценюка.