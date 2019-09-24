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Тихий дрон: армия получит первый отряд беспилотных разведчиков

Новая техника повысит боевые возможности российских войск на западном стратегическом направлении
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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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В скором времени в Вооруженных силах появится первый отряд дальних беспилотных разведчиков, сообщили «Известиям» источники в Минобороны. Подразделение, которое будет сформировано в Западном военном округе, оснастят новейшими дронами «Форпост-Р», но позже их заменят на перспективные «Альтиусы». Это серьезно повысит боевые возможности российских войск на западном стратегическом направлении, считают опрошенные «Известиями» эксперты. БПЛА смогут не только вести разведку и наносить удары высокоточными бомбами и ракетами, но и «подсвечивать» цели для «Искандеров» или «Калибров».

На западных рубежах

Часть, вооруженная беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), будет развернута в Шаталово Смоленской области, уточнили собеседники «Известий» в военном ведомстве. Воздушные разведчики давно облюбовали этот район. Еще перед Великой Отечественной здесь был построен военный аэродром. В советские годы на нем долгое время базировался 47-й отдельный гвардейский разведывательный авиационный Краснознаменный ордена Суворова Борисовский авиаполк.

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Аэродром Шаталово расположен в важной географической точке, откуда можно контролировать все транспортные коммуникации, ведущие к Москве и в центральную часть России с запада, считает военный эксперт Антон Лавров.

— Беспилотники «Альтиус», которые получат практически неограниченный радиус действия, смогут патрулировать самый важный участок западной границы, — рассказал он «Известиям». — Они без проблем будут не только контролировать границу с Белоруссией, но смогут совершать и полеты вдоль кордона вплоть до Балтийского моря на севере. На юге под их присмотром окажется вся северная граница современной Украины. То, что первый отряд новых дронов-разведчиков будет дислоцирован на Смоленщине, говорит о том, что Вооруженные силы уделяют западному стратегическому направлению самое пристальное внимание.

Новая техника усилит группировку Сухопутных войск на западе страны, считает эксперт. Отечественные беспилотники могут интегрироваться в единый информационный контур вместе с ударными системами, расположенными на земле, в небе и на воде. Такие возможности позволяют комплексно применять вооружение вплоть до ракет «Калибр» или «Искандер». Их расчеты смогут использовать информацию, в режиме реального времени поступающую с разведдронов. Удары высокоточными бомбами и ракетами, которые находятся на борту БПЛА, будут наноситься по команде оператора.

Беспилотники способны действовать в интересах не только сухопутных сил, но и ВКС страны. А со временем БПЛА «Альтиус» смогут заменить самолеты-разведчики Су-24МР, которые практически выработали свой ресурс, но еще стоят на вооружении, отметил военный эксперт.

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Проверенный «Форпост»

Сейчас многоцелевые беспилотники «Форпост-Р» — одни из самых распространенных и надежных в Вооруженных силах. Первый испытательный полет этот БПЛА совершил в конце 2013 года и уже через несколько месяцев начал производиться серийно. Сейчас такие дроны активно применяются в Сирии для поиска и идентификации целей, а также мониторинга результатов ударов крылатых ракет, что позволяет повысить эффективность огневых налетов.

«Форпост-Р» предназначен для сбора разведданных, осуществления поисково-наблюдательных операций и ряда других задач. Беспилотник имеет солидный запас топлива и может действовать в радиусе до 250 км от расположения оператора, развивать скорость более 200 км/ч и находиться в воздухе до 17 часов. Дрон весит более 450 кг.

Буква Р в названии машины говорит о том, что дрон изготовлен именно в разведывательном варианте. В качестве средств слежения и наблюдения на них устанавливаются электрооптическая и инфракрасная камеры, что обеспечивает возможность круглосуточного использования аппарата.

Скоро на вооружение Российской армии начнет поступать ударный воздушный робот-разведчик «Форпост-М». Модернизированная машина станет полностью автономной платформой. На ее борту разместят современный радар, оптические системы и высокоточные управляемые бомбы. Новое оборудование позволит «Форпосту-М» самостоятельно находить, идентифицировать и уничтожать цели в любую погоду и время суток. Цели будут поражаться с помощью высокоточных управляемых авиабомб.

Двухмоторный «Альтиус»

В состав комплекса «Альтиус» входят два БПЛА и наземная станция управления. Этот дрон — более совершенная и тяжелая, чем «Форпост-Р», двухмоторная разведывательно-ударная беспилотная машина весом около 6 т. БПЛА практически полностью изготовлен из композитных материалов, что серьезно затрудняет его обнаружение современными радиолокационными станциями.

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Сейчас аппарат проходит испытания. Свой первый полет он совершил в августе этого года — все бортовые и вспомогательные системы комплекса отработали в штатном режиме.

«Альтиус» может более двух суток патрулировать территорию с крейсерской скоростью 150–250 км/ч. Машина способна нести до тонны полезной нагрузки, что позволяет брать на борт высокоточные ракеты и бомбы. БПЛА выполняет весь спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств. Одна из самых главный конструктивных особенностей дрона — применение спутникового канала управления, что делает радиус его применения практически неограниченным. Благодаря дальности полета «Альтиус» способен обнаружить цель на расстоянии в тысячи километров, что позволит вести разведку в глубине территории вероятного противника.

В будущем Вооружнные силы ждут поступления новых, более мощных беспилотников. Свой первый полет 3 августа в сопровождении истребителя Су-30СМ выполнил один из самых мощных в мире ударных дронов — «Охотник». Это новая отечественная разработка, которая находится сейчас на стадии испытаний. Характеристики аппарата позволят разместить на нем самые современные системы вооружения, в том числе крылатые ракеты или управляемые бомбы.

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