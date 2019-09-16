Мал да удар: беспилотники вооружат крылатыми ракетами

Западное и южное стратегические направления усилят новейшими стелс-беспилотниками «Охотник». Незаметные для радаров противника аппараты могут нести на борту целый арсенал вооружения, включая крылатые ракеты и сверхточные управляемые бомбы. По словам экспертов, в случае агрессии против России такие дроны смогут заменить самолеты на самых опасных направлениях, чтобы экипажи ВКС не подвергались лишнему риску.

Минобороны приняло решение о формировании в Западном и Южном военных округах по отряду новейших ударных беспилотных машин «Охотник», сообщили «Известиям» в военном ведомстве. Новые подразделения будут созданы в 2024 году.

На сегодняшний день «Охотник» считается одним из самых мощных в мире ударных беспилотников. Это новая разработка, которая сейчас проходит стадию испытаний. Характеристики аппарата засекречены, известны лишь его габариты — длина 19 м, размах крыльев — 14 м, вес — порядка 20 т. Такие размеры позволяют не только вести разведку, но и атаковать противника. У дрона довольно мощные системы вооружения, в том числе крылатые ракеты и управляемые бомбы. Конструкция беспилотника позволяет также оснастить его боеприпасами класса «воздух–воздух», благодаря чему он может стать относительно дешевым и эффективным охотником за самолетами противника.

Стелс-беспилотник выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло», оснащен реактивным двигателем с изменяемым вектором тяги и имеет противорадиолокационное покрытие. Установленная на борту аппаратура позволяет вести оптико-электронную и радиотехническую разведку. В нижней части фюзеляжа находятся отсеки для вооружения.

Впервые «Охотник» был представлен на выставке «Армия-2019» в виде уменьшенной модели. А в начале августа состоялся его первый полет. Аппарат несколько раз облетел аэродром на высоте около 600 м и приземлился в назначенную точку.

Размещение таких дронов на территории Западного и Южного военных округов увеличит возможность отражения прямой военной агрессии на этих стратегических направлениях, уверен военный эксперт Антон Лавров.

— По своей сути «Охотник» — это беспилотник большой войны, — заявил он. — Скоростной реактивный малозаметный летательный аппарат предназначен для прорыва ПВО. Он рассчитан на полеты в зоне действия самых современных зенитно-ракетных систем и даже истребителей противника. Остальные ударники, которые разрабатывает сейчас наша промышленность, не приспособлены для прорыва ПВО и действий против серьезных оппонентов.

В условиях масштабных боевых действий «Охотник» может стать полноценной заменой боевым самолетам. Он может выполнять задачи в самых опасных районах, что позволит не подвергать лишний раз риску жизни российских летчиков, добавил эксперт.

Подразделения беспилотных аппаратов создаются в последние годы во всех видах ВС и родах войск. Однако до сих пор они выполняли в основном разведывательные функции. Теперь же аппараты способны применять высокоточное оружие. Эти машины более габаритны, чем разведчики, и должны быть оснащены специальной аппаратурой для управления системами вооружений. В настоящее время завершается процесс испытаний и принятия на вооружение первого полноценного ударного российского аппарата «Форпост-М». Следующей генерацией беспилотников с ракетами станет невидимый «Охотник».

Ранее «Известия» сообщали, что у ВМФ появится специальная версия новейшего сверхдальнего БПЛА «Альтиус». Новинку планируется использовать для разведки и целеуказания, а в перспективе и в качестве ударного дрона. После доработки он сможет самостоятельно поражать надводные и наземные цели управляемыми или неуправляемыми бомбами и ракетами. Это позволит бороться с различными морскими целями, в том числе большими кораблями — эсминцами, крейсерами и даже авианосцами. Главная отличительная черта нового беспилотника — возможность управлять им через спутниковый канал связи — то есть у него практически неограниченный радиус применения.

Беспилотники начинают играть всё более серьезную роль на поле боя и в диверсионных операциях. Так, 14 сентября в Саудовской Аравии на нефтеперегонных заводах в районах Абкайк и Хурайс прогремели взрывы и начались сильные пожары. Позднее йеменские повстанцы-хуситы заявили, что НПЗ атаковали они, применив 10 беспилотников. И хотя дроны хуситов кустарного производства, точный удар по промышленной инфраструктуре вызвал значительное сокращение добычи нефти в стране.