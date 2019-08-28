Электронный паспорт предложили оснастить SIM-картой

Сотовые операторы предложили оснастить электронные паспорта функцией Mobile ID для удаленной идентификации пользователя. Об этом 28 августа пишет газета «Коммерсант».

Соответствующее предложение прозвучало 22 августа на заседании рабочей группы по цифровому госуправлению АНО «Цифровая экономика» от представителя «Мегафона», но в его разработке участвовали и другие операторы.

Проект Mobile ID реализует вся «большая четверка». Уточняется, что данную технологию можно будет использовать не только в приложении электронного паспорта, но и в обычных кнопочных телефонах без выхода в интернет. Подключения абонентов запланированы уже на 2020 год. Как отмечает НСН, пилотный запуск прошел успешно.

Функцию Mobile ID также можно использовать для аутентификации на госпорталах и сервисах, а также в качестве двухфакторной защиты электронных кошельков.

Вместе с тем эксперты полагают, что регуляторы не смогут гарантировать безопасность, потому что одним из крупнейших производителей SIM-карт является американская компания Gemalto и личные данные россиян могут попасть за границу, отмечает телеканал «360».

Электронные паспорта в России начнут выдавать с июля 2020 года в виде пластиковой карты с чипом на базе технологии NFC.