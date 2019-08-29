Моя соседка Тоттори: японскую пустыню может смыть в море

Япония ассоциируется с чем угодно, кроме пустыни. С пагодами и сакурами, гейшами и самураями, караоке и аниме. И тем не менее в стране, стоящей на горном архипелаге, есть самая настоящая (почти) пустыня. С дюнами и верблюдами. Но это, возможно, ненадолго. Подробности — в фотогалерее «Известий»