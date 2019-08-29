Моя соседка Тоттори: японскую пустыню может смыть в море

Япония ассоциируется с чем угодно, кроме пустыни. С пагодами и сакурами, гейшами и самураями, караоке и аниме. И тем не менее в стране, стоящей на горном архипелаге, есть самая настоящая (почти) пустыня. С дюнами и верблюдами. Но это, возможно, ненадолго. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Carl Court
Пустыня Тоттори находится на самом большом острове страны Хонсю. Это 8 км вдоль побережья. Самая популярная у туристов часть с дюнами уходит всего лишь на 1,2 км вглубь острова
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Фото: Getty Images/Carl Court
Дюнам здесь не меньше 100 тыс. лет. Песок нанесло рекой Сендай c гор Чжугоку — в этом месте река впадает в Японское море. Выбрасывало песок и со дна моря ветром и течениями. Но после Второй мировой войны в естественный процесс вмешались люди
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Фото: Getty Images/Carl Court
Речь идет о программе защиты от цунами. По ней вдоль побережья стали появляться массивные бетонные заслоны. Раньше песок смывался в море и заменялся новым. И заслоны изменили траекторию течений, возвращавших его на берег
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Фото: Getty Images/Carl Court
Власти пытаются исправить ситуацию. Рядом с берегом сбрасывают песок, надеясь на то, что течения вынесут его на сушу; прорастающие в дюнах растения выкорчевывают. Но эффект от этого оценить сложно
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Фото: Getty Images/Carl Court
Но пока песка много и из него растут дюны высотой до 50 м над уровнем моря со склонами под 40 градусов
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Фото: Depositphotos
Температура воздуха летом здесь может превышать 60°C, а песка — 50°C
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Фото: Depositphotos
И тем не менее каждый год погулять по дюнам приезжает около 2 млн человек. Полоса песка входит в большой национальный парк Санин Кайган с пляжами, зелеными бухтами и небольшими островами
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Фото: Getty Images/Buddhika Weerasinghe
Неподалеку от дюн устроили Музей Песка с ежегодно меняющейся экспозицией. Много лет это была просто площадка под открытым небом. Но в 2012 году появилось здание. Для экспозиции этого года американский скульптор Дэн Бэльчер воссоздал голову статуи Христа Искупителя. 38-метровый оригинал стоит на горе Корковаду в Рио-де-Жанейро
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Фото: Getty Images/Carl Court
Кроме посещения музея и прогулок по пляжу туристы в пустыне Тоттори катаются на песочных сноубордах, парапланах, верблюдах, квадроциклах. Вокруг дюн выросла целая индустрия развлечений, которая может исчезнуть, так же как и песок
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