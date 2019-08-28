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Международный фестиваль садов пройдет в Воронеже

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В Воронеже состоится международный фестиваль садов и цветов «Город-сад». Участники будут соревноваться в составлении букетов и ландшафтных конструкций.

На мероприятии заявлено порядка 240 участников, большинство из них выступят в конкурсных номинациях. В течение четырех дней гости фестиваля смогут наблюдать за составлением букетов, принимать участие в мастер-классах и творческих встречах. Об этом пишет ИА «Абирег». На территории «Искусство в парке» будет создана картина из цветов размером 3 на 12 м. Кроме того, воронежцы смогут создать цветочные открытки.

В рамках фестиваля состоится конкурс Game of Flowers, в основу которого положены мотивы сериала «Игра престолов». Участников конкурса разделят на семь королевств, которые будут соревноваться в создании цветочного трона.

В зоне «Сено-солома» планируют построить сцену из природных материалов, кулисы соберут из камыша, а театральные маски сделают из растений.

Основная часть фестиваля будет посвящена ландшафтным садам и флористическим композициям. Фестиваль пройдет с 5 по 8 сентября.

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