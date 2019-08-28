Из английской лиги впервые за четверть века исключили футбольный клуб

Футбольный клуб «Бери» исключили из английской лиги и лишили статуса профессиональной команды из-за проблем с финансированием. Об этом 28 августа сообщается на сайте Английской футбольной лиги (EFL).

Решение было принято по итогам заседания совета EFL. Лига неоднократно обращалась к владельцу клуба Стиву Дейлу с просьбой предоставить доказательства выполнения финансовых обязательств, однако не получила никаких гарантий. Также лига представила владельцу ФК до 27 августа решить вопрос с продажей клуба, но потенциальный покупатель отказался от сделки.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», «Бери» провел в футбольной лиге Англии 125 лет. Он был основан в 1885 году. В нынешнем сезоне не провел ни одного из запланированных пяти матчей чемпионата, не сыграл в стартовом раунде Кубка лиги. Последним клубом, который был исключен из футбольной лиги, стал «Мейдстон Юнайтед» в 1992 году, пишет RT.

В конце июля сообщалось, что 11 проваливших допинг-тесты футболистов АПЛ получили допуск к матчам.