Подготовка к 1 сентября обойдется в 10 тыс. рублей

Эксперты подсчитали, что в этом году базовый школьный набор обойдется родителям в 10 тыс. рублей. Отдельная статья затрат для семей с первоклассниками — праздничные букеты. К 1 сентября в Россию ввезли цветов на сумму почти в $7,7 млн. При этом набирающая популярность акция «Дети вместо цветов» не может помешать заработать флористам на Дне знаний.