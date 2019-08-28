В Госдуме предложили ограничить траты россиян на сборы детей в школу

Траты россиян на сборы детей в школу необходимо ограничить до 25% от средней зарплаты по региону — расходы, превышающие данный порог, должно оплачивать государство. С таким предложением 28 августа выступил зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР).

При этом, полагает депутат, семьи с высоким достатком от государственной помощи откажутся — богатым людям «не захочется собирать чеки, предоставлять какие-то подтверждающие материалы».

«У них и так есть деньги на то, чтобы собрать своих детей в школу. Большинство людей, которые проживают в России, к сожалению, бедные. Предлагаю ограничить сумму по сбору детей в школу на 1 сентября 25% от среднемесячной зарплаты по региону», — цитирует Чернышова агентство городских новостей «Москва».

По данным ВЦИОМ, траты на подготовку ребенка в школу за последние два года увеличились в два раза — с 13 тыс. в 2017 году до 27 тыс. в 2019-м. Как правило, большая часть расходов приходится на покупку школьной формы, пишет «Газета.ру».

Ранее в августе власти Москвы напомнили горожанам об электронных услугах для школьников и их родителей. Так, при помощи сервиса можно записать ребенка в первый класс, перевести его в другую школу, оформить карту учащегося и многое другое.