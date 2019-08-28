Собака напала на ребенка на площадке детсада в Благовещенске

Жители Благовещенска жалуются на бездомных собак, которые стаями бегают в районе одного из детских садов. Иногда животные ведут себя агрессивно по отношению к людям.

О подобном случае сообщает Амурская служба новостей со ссылкой на очевидицу. Она рассказала, что 16 августа на территории второго корпуса детского сада № 55 собака набросилась на ребенка, который гулял на детской площадке. Родители обратились в тот же день в управление образования, однако пока никаких мер, по их словам, не принято.

В администрации Благовещенска агентству сказали, что регулярно проверяют целостность заборов детсадов. На тот момент в конкретном учреждении забор не был поврежден. Там не исключили, что собаки попали на территорию детского сада потому, что родители неплотно закрыли за собой калитку.

Власти направили заказ-наряд на отлов безнадзорных животных в этом районе. Для дополнительных мероприятий по регулированию численности бездомных собак управление ЖКХ готовит документы для проведения закупочных процедур.

Прокуратура Благовещенска начала проверку по факту случившегося. Инспекторы должны дать оценку действиям городской администрации в части исполнения полномочий по регулированию численности бездомных животных.