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Трое детей пострадали при обрушении штукатурки в детсаду Благовещенска

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Фото: соцсети
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Трое детей получили травмы в результате обрушения штукатурки с потолка в детском саду в Благовещенске. Об этом 21 августа сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Амурской области.

ЧП произошло 21 августа в младшей группе детсада №5. Тяжелые куски штукатурки упали прямо на группу из 13 детей, трое из которых получили травмы, сообщает телеканал «Звезда». Двоих детей уже осмотрели врачи и отправили домой, а одну девочку доставили в больницу для проведения обследования.

После случившегося дошкольное учреждение решили временно закрыть 22 августа, а 100 юных воспитанников распределят по другим корпусам. Руководство детсада пообещало оказать всю необходимую помощь ребятам и родителям.

В здании проведут проверку и решат вопрос о ремонте. По словам заммэра города Олега Имамеева, потолок мог обвалиться из-за того, что садик работает уже 58 лет, и за это время здание износилось, пишет сайт kp.ru.

Следственный комитет по Амурской области проводит проверку по факту произошедшего. Следователи проверят деятельность сотрудников детсада и установят, соблюдались ли требования безопасности в момент происшествия.

В июле сообщалось, что штукатурка упала на воспитанников детсада в Юргамыше.
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