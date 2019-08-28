Два человека погибли из-за обрушения стены здания в Новосибирске

Не менее двух человек погибли при обрушении стены и перекрытия одногоэтажного дома в Новосибирске. Об этом в среду, 28 августа, сообщили журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

«Погибшие есть, точное число сказать не можем, но уже не менее двух», — цитирует слова собеседника ТАСС.

Отмечается, что к месту происшествия направлены пять машин скорой помощи, работают медики и спасатели. СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

ЧП произошло около 8:20 мск на улице Ударной, 1/1а. По данным экстренных служб региона, в тот момент на объекте работали 12 человек. Одного сотрудника извлекли из-под завалов живым. Общая площадь обрушения составила 350 кв. м.