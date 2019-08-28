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Рыбака в ХМАО оштрафовали на 700 тыс. рублей за вылов 12 рыб

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Суд в Ханты-Мансийском автономно округе оштрафовал рыбака из Нижневартовска на 700 тыс. рублей. Мужчина выловил восемь особей стерляди и четырех сибирских осетров.

Как рассказали ИА «Ура.ру» в прокуратуре ХМАО, сибирский осетр занесен в Красную книгу РФ, его вылов полностью запрещен. Вылов стерляди ограничен сроками нереста.

Рыбака признали виновным по ст. УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ» и по ст. «Незаконная добыча водных биоресурсов, совершенная в местах нереста».

Ущерб оценили в 700 тыс. рублей, из которых 200 тыс. рублей мужчина выплатил сразу. Для взыскания оставшегося штрафа виновному назначили наказание в виде обязательных работ.

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