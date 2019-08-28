В резюме россиян появится новый пункт

В Роструде рассказали о новом пункте в резюме, который будет влиять на решение при приеме на работу. По словам замглавы ведомства Дениса Васильева, вскоре для соискателей на портале «Работа в России» появится новая графа — участие в волонтерских программах.

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