В Арктике открыли пять новых островов

Гидрографическая группа Северного флота, работающая в экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа, подтвердила информацию об открытии пяти островов в Карском море.

«Площадь объектов варьируется от 900 до 54,5 тыс. кв. м. На новых островах проведена топографическая съемка, они подробно описаны и сфотографированы», — говорится в сообщении пресс-службы флота.

Отмечается, что обнаруженные острова расположены в бухте Визе.