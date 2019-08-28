Беспилотник «Корсар» проходит государственные испытания

Беспилотный летательный аппарат «Корсар» проходит государственные испытания. Об этом в ходе авиасалона МАКС-2019 «РИА Новости» сообщили в холдинге «Росэлектроника» (входит в «Ростех»).

Аппарат оснащен двигателем разработки КБ «Луч». Технические возможности комплекса позволяют вести круглосуточную всепогодную воздушную разведку и обрабатывать и передавать большие массивы информации.

Комплекс предназначен для разведки и аэрофотосъемки местности в зоне радиусом до 120 км. Максимальная скорость — до 150 км/ч, масса — 200 кг.

Дрон также может использоваться для решения гражданских задач: мониторинга окружающей среды, контроля дорог и объектов инфраструктуры, предупреждения лесных пожаров, поиска и спасения людей.