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Появилось видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»

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Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
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Минобороны России опубликовало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р». По данным ведомства, аппараты начнут поступать в Вооруженные силы России с 2020 года.

Помимо самого полета, на кадрах виден момент взлета и посадки беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Ранее в Минобороны отмечали, что поставки беспилотников начнутся в рамках контракта, заключенного между военным министерством и Уральским заводом гражданской авиации.

Обновленная модификация комплекса «Форпост» создана из отечественных материалов. На нем действуют линии связи, наземный комплекс управления и программное обеспечение российской разработки. В движение БПЛА приводит отечественный двигатель АПД-85.

Комплекс сможет вести круглосуточную разведку, его масса около 500 кг, максимальная продолжительность полета 18 часов, высота — до 6 тыс. м. Аппарат — лицензионная копия израильского аппарата IAI Searcher Mk II.

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