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В ФРГ носорог перевернул машину с человеком в природном парке

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Фото: bild.de
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Носорог атаковал автомобиль смотрительницы за животными в Германии.

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Как пишет газета Bild, она отделалась сотрясением мозга и ссадинами. Инцидент произошел в природном парке Серенгети в Ходенхагене, когда женщина пыталась загнать животное в стойло.

В результате носорог разозлился и ударил авто. Машина три раза перевернулась. На помощь коллеге прибыли сотрудники парка, которые помогли женщине выбраться без угрозы для жизни.

Носорогу по кличке Кузини 30 лет. Он обитает в Серенгети около полутора лет, но не может привыкнуть к этому месту. Его выпускают из вольера, когда на территории парка нет посетителей.

20 августа лев убил человека в сафари-парке в ЮАР. После нападения службам спасения пришлось застрелить не менее трех кошек, чтобы подобраться к пострадавшему.

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