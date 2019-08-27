В РКЦ «Прогресс» допустили создание сверхтяжелой ракеты с другими странами

Россия допускает создание сверхтяжелой ракеты в сотрудничестве с другими государствами. Об этом заявил гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов.

Это требует желания со стороны ряда стран, отметил он на авиасалоне МАКС-2019 во вторник, 26 августа.

«Достаточно сложно договориться, потому что это сложный технический проект и нужна будет колоссальная подготовительная работа для определения границ ответственности: кто чем занимается, кто за что отвечает», — приводит слова Баранова ТАСС.

Проект в случае совместной реализации был бы в разы дешевле, чем его реализация Россией в одиночку, подчеркнул глава РКЦ «Прогресс».

По словам Баранова, РКЦ должен завершить разработку эскизного проекта новой сверхтяжелой ракеты до конца этого года.

Ранее в августе глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракета-носитель сверхтяжелого класса, которую изготовит Россия, будет примерно в четыре раза дешевле американской Falcon Heavy компании Space X.