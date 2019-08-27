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Фотограф рассказал о пикантной фотосессии Мэрилин Монро перед смертью

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Известная пикантная фотосессия Мэрилин Монро в бассейне была сделана по желанию самой актрисы. Об этом пишет газета The Daily Mail со ссылкой на слова американского фотографа Лоуренса Шиллера.

По его словам, во время съемок в 1962 году Мэрилин Монро сама предложила зайди в бассейн в купальнике, а выйти — без. Шиллер отметил, что во время фотосессии Монро несколько раз выходила из воды без какого-либо элемента одежды. Фотограф признался, что все работавшие на съемке мужчины остолбенели от увиденного, сообщает телеканал «360».

Отмечается, что ню-фотосессия Монро понадобилась для борьбы с актрисой Элизабет Тейлор за первые полосы изданий. Это была последняя профессиональная фотосессия перед смертью Мэрилин Монро в августе 1962 года.

22 августа сообщалось, что звезда «Крестного отца» Джанни Руссо рассказал о связи с Мэрилин Монро.

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