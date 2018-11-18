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«Золотой глобус» Монро продан в США за рекордные $250 тыс.

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Фото: Global Look Press/KPA
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Кинопремия «Золотой глобус» актрисы Мэрилин Монро продана на аукционе в Лос-Анджелесе за рекордные $250 тыс.

По данным аукционного дома Julien's Auctions, это самая крупная выручка в истории за экземпляр данной награды. Статуэтка была вручена кинодиве Голливудской ассоциацией иностранной прессы в 1961 году как наиболее любимой зрителями.

На торгах 16–17 ноября также были проданы черный Ford Thunderbird актрисы 1956 года выпуска с откидным верхом ($490 тыс.) и ее черная блузка из сатина ($43,75 тыc.), в которой Монро покорила публику на пресс-конференции в аэропорту Лос-Анджелеса в 1956 году.

Кроме того, за меньшую стоимость с молотка ушли экземпляр первого выпуска журнала Playboy с актрисой на обложке и с автографом Хью Хефнера ($32 тыс.), серьги из горного хрусталя ($10,2 тыс.) и водительские права кинодивы в штате Коннектикут ($10 тыс.), пишет ТАСС.

В середине ноября на торгах Sotheby's была продана жемчужная подвеска королевы Франции Марии Антуанетты (1755–1793) за рекордные $36 млн.

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